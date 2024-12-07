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غرفة عمليات الجنوب السوري: قواتنا وصلت إلى مشارف الكسوة على الطريق الدولي في محافظة ريف دمشق

Lebanon 24
07-12-2024 | 16:50
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