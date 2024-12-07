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مجلس الأمن القومي الأميركي: بايدن وفريقه يتابعان الأحداث الاستثنائية في سوريا وعلى اتصال مع الشركاء الإقليميين

Lebanon 24
07-12-2024 | 23:20
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