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قوات المعارضة لم تسمح بمرور المواطنين نحو دمشق من الشمال إلى حين ضبط الأمور بالعاصمة (الجزيرة)

Lebanon 24
07-12-2024 | 23:25
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