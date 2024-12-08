Advertisement

أخبار عاجلة

وول ستريت جورنال عن مقرب من عائلة الأسد: مقربون من النظام كانوا يختبئون بينما كانت المعارضة تتقدم نحو العاصمة

Lebanon 24
08-12-2024 | 00:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"وول ستريت جورنال": من غير الواضح ما إذا كانت محاولات سرقة بيانات من هواتف ترامب ونائبه ومقربين من هاريس قد نجحت
lebanon 24
08/12/2024 11:55:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وول ستريت جورنال عن مسؤولين سوريين وعرب ومصادر مطلعة: الأسد طلب المساعدة من عدة دول دون نتيجة
lebanon 24
08/12/2024 11:55:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وول ستريت جورنال عن مسؤولين سوريين وعرب ومصادر مطلعة: الحكومة العراقية رفضت طلب نظام الأسد حشد مزيد من القوات
lebanon 24
08/12/2024 11:55:39 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد ادعاءات "وول ستريت جورنال".. الأردن ينفي مطالبة الأسد بمغادرة سوريا وتشكيل حكومة منفى
lebanon 24
08/12/2024 11:55:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:50 | 2024-12-08
04:49 | 2024-12-08
04:44 | 2024-12-08
04:44 | 2024-12-08
04:43 | 2024-12-08
04:43 | 2024-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24