Advertisement

أخبار عاجلة

فصائل المعارضة السورية تبث أول بيان لها إلى الشعب السوري على شاشة التلفزيون الرسمي

Lebanon 24
08-12-2024 | 00:38
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المعارضة السورية عبر التلفزيون الرسمي: نهيب بجميع المواطنين الحفاظ على ممتلكات الدولة
lebanon 24
08/12/2024 11:55:57 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن مصادر في المعارضة: سنبث البيان الأول للشعب السوري عبر التلفزيون الرسمي
lebanon 24
08/12/2024 11:55:57 Lebanon 24 Lebanon 24
البيان رقم 1.. ماذا أعلنت المعارضة السورية بعد إسقاط الأسد؟
lebanon 24
08/12/2024 11:55:57 Lebanon 24 Lebanon 24
فصائل المعارضة السورية تتمكن من السيطرة على مدينة ازرع بريف درعا
lebanon 24
08/12/2024 11:55:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:50 | 2024-12-08
04:49 | 2024-12-08
04:44 | 2024-12-08
04:44 | 2024-12-08
04:43 | 2024-12-08
04:43 | 2024-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24