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إسرائيل هيوم: التقديرات الغربية تشير إلى أن بشار الأسد تحت الحماية الروسية في سوريا أو روسيا

Lebanon 24
08-12-2024 | 01:52
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