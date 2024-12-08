Advertisement

أخبار عاجلة

مسؤول في البنتاغون: باقون في شرق سوريا لضمان عدم عودة داعش

Lebanon 24
08-12-2024 | 04:03
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مسؤول في البنتاغون: ندعو كل الأطراف في سوريا لحماية المدنيين ومراعاة القانون الدولي
lebanon 24
08/12/2024 12:01:52 Lebanon 24 Lebanon 24
سي إن إن عن مسؤول أميركي: البنتاغون لا يضع خططا لتغيير وضع قواته في سوريا وينتظر رؤية ما سيحدث
lebanon 24
08/12/2024 12:01:52 Lebanon 24 Lebanon 24
البنتاغون: داعش ما زال يحتفظ بقدرات ويواصل تنفيذ الهجمات في سوريا
lebanon 24
08/12/2024 12:01:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: التطورات الحالية في سوريا تهدد بعودة داعش
lebanon 24
08/12/2024 12:01:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:50 | 2024-12-08
04:49 | 2024-12-08
04:44 | 2024-12-08
04:44 | 2024-12-08
04:43 | 2024-12-08
04:43 | 2024-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24