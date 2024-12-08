Advertisement

أخبار عاجلة

بدء مراسم الإحتفال بالقداس الإلهي الأول في كاتدرائية نوتردام بعد ترميمها

Lebanon 24
08-12-2024 | 04:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وصول البطريرك الراعي للمشاركة في الإحتفال لإعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام في باريس
lebanon 24
08/12/2024 16:07:48 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الحريق المُدمّر... شاهدوا آخر صور لكاتدرائية نوتردام بعد ترميمها
lebanon 24
08/12/2024 16:07:48 Lebanon 24 Lebanon 24
"أبواب الجحيم لم تقوَ عليها": كاتدرائية نوتردام تنبعث من تحت الرّماد
lebanon 24
08/12/2024 16:07:48 Lebanon 24 Lebanon 24
هبة طوجي نجمة حفل إعادة افتتاح كاتدرائية "نوتردام".. وهذا ما قاله اسامة الرحباني
lebanon 24
08/12/2024 16:07:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:51 | 2024-12-08
08:46 | 2024-12-08
08:42 | 2024-12-08
08:33 | 2024-12-08
08:33 | 2024-12-08
08:32 | 2024-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24