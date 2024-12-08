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مصادر أمنية إسرائيلية: السيطرة على المنطقة العازلة في سوريا قد تستمر أسابيع (الحدث)

Lebanon 24
08-12-2024 | 05:38
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