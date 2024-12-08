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رويترز عن مصدر أمني تركي: مقاتلون من المعارضة السورية دخلوا وسط مدينة منبج شمالي سوريا

Lebanon 24
08-12-2024 | 06:16
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