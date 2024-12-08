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بيني غانتس على الحدود مع سوريا: إيران أصبحت حائطا مائلا لا يمكن الاستناد عليه وآن أوان تحرير لبنان وسوريا منها

Lebanon 24
08-12-2024 | 07:34
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