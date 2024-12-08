Advertisement

أخبار عاجلة

قوات سوريا الديمقراطية تقول إنها ما زالت تقاتل الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا في مدينة منبج شمالي البلاد

Lebanon 24
08-12-2024 | 09:41
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الفصائل المسلحة في سوريا تقول إنها سيطرت على اللواء 87 على تخوم مدينة حماة (العربية)
lebanon 24
08/12/2024 19:46:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الفصائل المسلحة تقول إنها دخلت مدينة الصنمين شمال درعا والتي تبعد أقل من 20 كلم عن دمشق (العربية)
lebanon 24
08/12/2024 19:46:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الفصائل المسلحة السورية تقول إنها على بعد 5 كلم من مدينة حمص
lebanon 24
08/12/2024 19:46:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الفصائل المسلحة تقول إنها سيطرت على جبل زين العابدين على مشارف مدينة حماة
lebanon 24
08/12/2024 19:46:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:42 | 2024-12-08
12:41 | 2024-12-08
12:36 | 2024-12-08
12:35 | 2024-12-08
12:34 | 2024-12-08
12:27 | 2024-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24