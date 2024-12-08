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ترامب: سقوط الأسد أمر مدهش لأنه بقي لسنوات في ظل ظروف أكثر سوءا وفجأة بدأ المتمردون الاستيلاء على مساحات كبيرة

Lebanon 24
08-12-2024 | 09:51
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