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القناة الـ12 الإسرائيلية: قوات إسرائيلية دخلت إلى عمق 14 كلم في الأراضي السورية

Lebanon 24
08-12-2024 | 10:05
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