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البيت الأبيض: بايدن سيجتمع مع فريقه الأمني اليوم بشأن الوضع في سوريا

Lebanon 24
08-12-2024 | 10:53
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