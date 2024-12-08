Advertisement

أخبار عاجلة

نتنياهو: سقوط الأسد ربما يسهم في تقدم محادثات الرهائن في غزة

Lebanon 24
08-12-2024 | 11:19
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كيف علّق نتنياهو على سقوط بشار الأسد؟
lebanon 24
08/12/2024 22:56:18 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: بايدن أكد في اتصال مع نتنياهو الثلاثاء الماضي أنه بات بالإمكان التقدم في ملف الرهائن في غزة بعد اتفاق التهدئة في لبنان
lebanon 24
08/12/2024 22:56:18 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: سيتابع الوسطاء المحادثات في الأيام المقبلة مع حماس لبحث إمكانية التقدم نحو اتفاق
lebanon 24
08/12/2024 22:56:18 Lebanon 24 Lebanon 24
مع سقوط الأسد.. ضربات أميركية مكثفة على "داعش" في سوريا
lebanon 24
08/12/2024 22:56:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:55 | 2024-12-08
15:51 | 2024-12-08
15:41 | 2024-12-08
15:31 | 2024-12-08
15:13 | 2024-12-08
15:07 | 2024-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24