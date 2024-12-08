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الخارجية السعودية: المملكة تعرب عن ارتياحها تجاه الخطوات الإيجابية المتخذة لتأمين السوريين

Lebanon 24
08-12-2024 | 11:29
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