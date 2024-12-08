17
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
11
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
3
o
بشري
13
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
المجلس الأرثوذكسي: للتفاهم على رئيس توافقي ينقذ الوطن
Lebanon 24
08-12-2024
|
12:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشار رئيس المجلس الوطني الأرثوذكسي اللبناني روبير الابيض، في بيان، الى انه "منذ سنوات نشهد كيف أن الأنظمة العربية الديكتاتورية والمخابراتية والإقطاعية تتساقط واحدة تلو الاخرى، بسبب السياسات الفاشلة والدموية التي كانت تتعاطى الترهيب والتخويف مع شعوبها. واليوم شاهدنا كيف كان سقوط النظام السوري الديكتاتوري والمخابراتي سريعا وبشكل مفاجئ والشعب السوري قد انتفض على الظلم، مطالباً بالحرية والديمقراطية والعيش بامان".
Advertisement
أضاف: "لا ننسى هذا النظام القاتل لعدد كبير من الزعماء اللبنانيين من كمال جنبلاط إلى القائد الشهيد الرئيس بشير الجميل والرئيس رفيق الحريري إلى قافلة شهداء ثورة الارز لا ننسى جبران توتيني، الله يرحم كل الشهداء الأبطال، لقد انتهت كل الأنظمة والسياسات العربية التي كانت تحكم وتتحكم بدولها وشعوبهم والعالم يتغير ويتطلع الى الوحدة العربية الحقيقية المستقبلية".
وتابع: "مبروك للشعب السوري الحرية والإستقلال والخروج من هذا النظام القمعي والمخابراتي، علينا ان نتعظ اليوم مما حصل في سوريا ونتعلم من اخطاء هذه الدول المحيطة بنا. المطلوب من هذه المنظومة السياسية في لبنان التي تتحكم بالوطن والمواطنين منذ سنين أن تأخذ الوضع الخطير بعين الاعتبار وتعمل على الخروج من هذه العقلية الرجعية المتحكمة بالوطن والمواطنين. لذا نناشد اليوم كل هؤلاء الزعماء السياسيين ونواب الامة العودة إلى النظام والدستور اللبناني والإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية وإبعاد لبنان عن كل الصراعات الاقليمية والمحيط، فانهم يراقبون وينتظرون اي خطأ قد يوقعنا في الفخ والتقسيم والانقسام الطائفي الداخلي الذي يحضر للبنان،وليفهم الجميع ان لا حل في لبنان الا بتحصين الوحدة الوطنية الداخلية، فلا تضيعوا الوقت، لا تراهنوا على دعم اي دولة خارجية، عليكم التفاهم على رئيس توافقي لإنقاذ الوطن ويكون بعيداً عن كل الاحزاب والتيارات السياسية والمنظومة السابقة".
وختم الابيض: "نعيش على حافة الفوضى والانهيار بسبب ما يحصل من حولنا وسقوط الأنظمة الديكتاتورية والطائفية، ونخاف من تدفق السوريين مرة ثانية إلى لبنان هربا من حكم المعارضة، فالمطلوب من كافة القيادات السياسية النيابية والحكومية الوطنية اعطاء الضوء الاخضر والدعم المطلق لجيشنا اللبناني البطل بان يقوم بواجبه ودوره الوطني الدقيق لضبط الانتشار على كافة الحدود اللبنانية من الشمال إلى الجنوب والشرق الى الغرب حتى لا يدخل لبنان هؤلاء المسلحين لزعزعة الاستقرار الداخلي، واما في ما يتعلق بوضعنا فعلى جميع الاحزاب والتيارات تسليم كل السلاح للجيش اللبناني وترك مهمة الدفاع عن الوطن للمؤسسة العسكرية الوطنية حصراً والعودة إلى النظام السياسي البرلماني الداخلي. لا يظن احد بعد اليوم بانه قادر ان يتحكم بالوطن والمواطنين وأخذنا رهينة له، لبنان لكل اللبنانيين فهو بلد واحد ذو سيادة حرة ومستقلة. نتمنى ونرجو رجوع جميع الرفاق اللبنانيين المخطوفين في السجون السورية وعودتهم الى بلادهم".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد سقوط الأسد.. تعليق لافت من الممثل أيمن رضا: وين هرب سمير؟
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. تعليق لافت من الممثل أيمن رضا: وين هرب سمير؟
01:14 | 2024-12-08
08/12/2024 01:14:39
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة صادمة جدًا: بعد دعمه الكبير له.. هكذا علّق أيمن زيدان على خبر سقوط الاسد
Lebanon 24
رسالة صادمة جدًا: بعد دعمه الكبير له.. هكذا علّق أيمن زيدان على خبر سقوط الاسد
00:10 | 2024-12-08
08/12/2024 12:10:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأسماء... لبنانيّون معتقلون في السجون السوريّة إلى الحريّة
Lebanon 24
بالأسماء... لبنانيّون معتقلون في السجون السوريّة إلى الحريّة
08:35 | 2024-12-08
08/12/2024 08:35:31
Lebanon 24
Lebanon 24
كُشف مكانه.. أين بشار الأسد؟
Lebanon 24
كُشف مكانه.. أين بشار الأسد؟
02:53 | 2024-12-08
08/12/2024 02:53:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل ليلة "سقوط نظام الأسد".. ماذا حصل في سوريا فجراً؟
Lebanon 24
تفاصيل ليلة "سقوط نظام الأسد".. ماذا حصل في سوريا فجراً؟
23:10 | 2024-12-07
07/12/2024 11:10:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
15:55 | 2024-12-08
قسد: انتقلنا إلى المرحلة الثانية من الدفاع ضد الفصائل الموالية لتركيا
15:51 | 2024-12-08
حماس: وفد قيادة الحركة برئاسة خليل الحية غادر القاهرة بعد عقده لقاء مع وزير المخابرات العامة بحثا خلاله وقف إطلاق النار في غزة ولجنة الإسناد المجتمعي
15:41 | 2024-12-08
وزير الخارجية الإيراني: تحدثنا مع أطراف عدة حول أمن سفارتنا في دمشق وحصلنا على ضمانات بشأن ذلك
15:31 | 2024-12-08
سامي الجميل: آن أوان المصالحة والمصارحة الداخلية ولو استغرقت وقتًا، إذ يجب أن نبني على صخر وأسس متينة بدلًا من أن نطوي الصفحة كيفما كان ونأتي بأي كان لرئاسة الجمهورية وللحكومة ونعود إلى المحاصصة والتسويات (MTV)
15:13 | 2024-12-08
وزير الخارجية الأردني: نرفض أي عدوان على سوريا أو أي محاولة لاحتلال أي من أراضيها
15:07 | 2024-12-08
رويترز نقلا عن مسؤول أميركي كبير: واشنطن حضت العراق على عدم الانخراط في أحداث سوريا
فيديو
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
08/12/2024 22:58:48
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
02:03 | 2024-11-27
08/12/2024 22:58:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
23:24 | 2024-11-25
08/12/2024 22:58:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24