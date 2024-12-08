Advertisement

أخبار عاجلة

جعجع: أتى وقت العدالة ليس فقط في سوريا بل في لبنان أيضاً

Lebanon 24
08-12-2024 | 12:34
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
انهيار حمص يقرِّر مصير سوريا..ولبنان أيضاً
lebanon 24
08/12/2024 22:59:23 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: لا أتخوف من موجات نزوح جديدة من سوريا إلى لبنان بسبب الأوضاع الأخيرة
lebanon 24
08/12/2024 22:59:23 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: بدأنا مؤخراً اتصالات مع قطر وتركيا والمعارضة السورية المعتدلة بشأن ملف اللبنانيين المعتقلين في سوريا
lebanon 24
08/12/2024 22:59:23 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: بمجرّد سيطرة "قسد" على الحدود بين العراق وسوريا فإني أعتبر أن هذا الأمر أخرجَ إيران من سوريا وبالتالي انقطاع خط الإمداد بين إيران ولبنان
lebanon 24
08/12/2024 22:59:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:55 | 2024-12-08
15:51 | 2024-12-08
15:41 | 2024-12-08
15:31 | 2024-12-08
15:13 | 2024-12-08
15:07 | 2024-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24