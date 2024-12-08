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الحدث: طائرات حربية يعتقد أنها أميركية استهدفت مجموعات مسلحة هاجمت "قسد" قرب البوكمال

Lebanon 24
08-12-2024 | 13:00
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