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الرئيس الإيراني: نؤكد ضرورة الحوار بين أطياف المجتمع السوري للتوصل لتفاهم ونأمل انتهاء المواجهات العسكرية

Lebanon 24
08-12-2024 | 13:16
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