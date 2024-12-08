Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية الإيراني: ما حدث في سوريا مخطط أميركي صهيوني لإيجاد مشاكل لمحور المقاومة

Lebanon 24
08-12-2024 | 13:40
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الإيرانية: تحركات إرهابية في سوريا بدعم إسرائيلي وأميركي تزامنت مع وقف إطلاق النار في لبنان
lebanon 24
09/12/2024 01:47:17 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: المقاومة متواصلة وحزب الله أعاد تنظيم قوته ومنع تقدم الكيان الصهيوني في جنوب لبنان
lebanon 24
09/12/2024 01:47:17 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: سنواصل الجهود السياسية لإيجاد صوت موحد في المنطقة وفرض عزلة على الكيان الصهيوني
lebanon 24
09/12/2024 01:47:17 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: نهجنا بدعم فلسطين ولبنان ضد الاحتلال والاعتداءات الصهيونية مبدئي وسيستمر بقوة
lebanon 24
09/12/2024 01:47:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:41 | 2024-12-08
18:32 | 2024-12-08
18:29 | 2024-12-08
18:22 | 2024-12-08
18:12 | 2024-12-08
18:11 | 2024-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24