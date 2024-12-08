نديم الجميل: سننتظر الى ما ستؤول اليه تطورات الامور في سوريا والحكم الجديد وطبيعته ولكن الأهم أنّ كان هناك مشكلة كبيرة بين اللبنانيين والنظام السوري واليوم يجب أن نصبح دولتين وشعبين (LBCI)

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