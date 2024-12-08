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نديم الجميل: سننتظر الى ما ستؤول اليه تطورات الامور في سوريا والحكم الجديد وطبيعته ولكن الأهم أنّ كان هناك مشكلة كبيرة بين اللبنانيين والنظام السوري واليوم يجب أن نصبح دولتين وشعبين (LBCI)

Lebanon 24
08-12-2024 | 13:59
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