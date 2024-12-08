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وكالة فارس الإيرانية: الأسد لم يطلب المساعدة من إيران رغم وضوح عدم قدرته على الصمود

Lebanon 24
08-12-2024 | 14:41
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