سامي الجميل: آن أوان المصالحة والمصارحة الداخلية ولو استغرقت وقتًا، إذ يجب أن نبني على صخر وأسس متينة بدلًا من أن نطوي الصفحة كيفما كان ونأتي بأي كان لرئاسة الجمهورية وللحكومة ونعود إلى المحاصصة والتسويات (MTV)

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