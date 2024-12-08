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سامي الجميل: آن أوان المصالحة والمصارحة الداخلية ولو استغرقت وقتًا، إذ يجب أن نبني على صخر وأسس متينة بدلًا من أن نطوي الصفحة كيفما كان ونأتي بأي كان لرئاسة الجمهورية وللحكومة ونعود إلى المحاصصة والتسويات (MTV)

Lebanon 24
08-12-2024 | 15:31
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سامي الجميل: أريد رئيسًا يؤمن بسيادة لبنان وحصرية السلاح ولا يساوم على الموضوع وسنتواصل مع الجميع على مساحة الوطن وتحدثت إلى الرئيس نبيه بري لأن العلاقة كانت مقطوعة وهو الفريق الشيعي الوحيد في الدولة الذي يمكن أن نتكلّم معه ولا نريد إقصاء أحد
lebanon 24
09/12/2024 01:50:46 Lebanon 24 Lebanon 24
موسى: هناك تكتم حول الاسماء لرئاسة الجمهورية كي لا تحرق
lebanon 24
09/12/2024 01:50:46 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الجميل: كل من يرمي مسؤولية انتخاب رئيس على كاهل المسيحيين يهرب من مسؤولياته
lebanon 24
09/12/2024 01:50:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميّل عن ملف الرئاسة: لا إمكانية متوفرة الآن لانتخاب رئيس للجمهورية في ظل الحرب القائمة ولا يمكن فصل رئاسة الجمهورية عن مجريات الحرب وحزب الله لن يتخلى عن هذه الورقة وهو تحت النار
lebanon 24
09/12/2024 01:50:46 Lebanon 24 Lebanon 24
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