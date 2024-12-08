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حماس: وفد قيادة الحركة برئاسة خليل الحية غادر القاهرة بعد عقده لقاء مع وزير المخابرات العامة بحثا خلاله وقف إطلاق النار في غزة ولجنة الإسناد المجتمعي

Lebanon 24
08-12-2024 | 15:51
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