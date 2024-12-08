Advertisement

أخبار عاجلة

بلينكن: الولايات المتحدة تدعم بقوة الانتقال السلمي للسلطة إلى حكومة سورية مسؤولة عبر عملية شاملة بقيادة سورية

Lebanon 24
08-12-2024 | 17:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الحكومة السورية: مستعدون لأي إجراءات تسليم للسلطة
lebanon 24
09/12/2024 04:27:42 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز" عن مصدر في الخارجية التركية: فيدان يبلغ بلينكن بأن الحكومة السورية يجب أن تجري حواراً مع المعارضة
lebanon 24
09/12/2024 04:27:42 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز" عن مصدر بالخارجية التركية: فيدان أبلغ بلينكن أن الحكومة السورية يجب أن تجري حوارا مع المعارضة
lebanon 24
09/12/2024 04:27:42 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي: مصر تدعم الدولة السورية وتؤكد ضرورة وحدة مؤسساتها في ظل التحديات الإقليمي
lebanon 24
09/12/2024 04:27:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:15 | 2024-12-08
19:04 | 2024-12-08
18:47 | 2024-12-08
18:41 | 2024-12-08
18:32 | 2024-12-08
18:29 | 2024-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24