Advertisement

أخبار عاجلة

بلينكن: نظام الأسد انهار بسبب رفضه منذ 2011 الدخول في عملية سياسية واعتماده على الدعم الوحشي من روسيا وإيران

Lebanon 24
08-12-2024 | 17:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بايدن: انهار الدعم المقدم من قبل روسيا وإيران وحزب الله لنظام بشار الأسد
lebanon 24
09/12/2024 04:28:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الكندية: نرحّب بنهاية نظام الأسد ونحثّ جميع الأطراف على العمل من أجل عملية سياسية شاملة
lebanon 24
09/12/2024 04:28:01 Lebanon 24 Lebanon 24
بلينكن: سندعم الجهود الدولية لمحاسبة نظام الأسد وداعميه على الفظائع والانتهاكات ضد السوريين
lebanon 24
09/12/2024 04:28:01 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول سعودي لرويترز: الوضع في سوريا نتيجة مباشرة لعدم انخراط النظام في عملية سياسية
lebanon 24
09/12/2024 04:28:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:15 | 2024-12-08
19:04 | 2024-12-08
18:47 | 2024-12-08
18:41 | 2024-12-08
18:32 | 2024-12-08
18:29 | 2024-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24