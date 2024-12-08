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بلينكن: ندعو جميع الأطراف الفاعلة في سوريا إلى احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين

Lebanon 24
08-12-2024 | 17:57
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