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وزير الخارجية البريطاني: الأسد ارتكب فظائع ضد الشعب السوري وأخيراً انتهى نظامه القاسي

Lebanon 24
08-12-2024 | 18:11
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