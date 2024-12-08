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"واشنطن بوست" عن مسؤول أميركي: سماح هيئة تحرير الشام لرئيس وزراء الأسد بتسيير حكومة مؤقتة ساهم في تخفيف الفوضى

Lebanon 24
08-12-2024 | 18:29
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