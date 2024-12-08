Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي تعليقا على توغله في جبل الشيخ: لا نتدخل في أحداث سوريا والعملية ضرورية لضمان أمننا

Lebanon 24
08-12-2024 | 23:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الإسرائيلي لنظيره الفرنسي: لا نتدخل في ما يحدث في سوريا بل نتخذ خطوات لضمان أمننا
lebanon 24
09/12/2024 12:19:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يُسيطر على قاعدة عسكرية في جبل الشيخ في سوريا بعد انسحاب الجيش السوري منها (سكاي نيوز)
lebanon 24
09/12/2024 12:19:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قواتنا لا تتدخل في الأحداث الجارية في سوريا
lebanon 24
09/12/2024 12:19:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: نشرنا قوات في المنطقة العازلة وعدة نقاط هامة للدفاع في ضوء الأحداث في سوريا
lebanon 24
09/12/2024 12:19:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:35 | 2024-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2024-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:46 | 2024-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:10 | 2024-12-09
05:05 | 2024-12-09
05:03 | 2024-12-09
04:53 | 2024-12-09
04:52 | 2024-12-09
04:52 | 2024-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24