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رئيس الوزراء السوري لسكاي نيوز عربية: معظم الوزراء موجودون في دمشق ويقومون بأعمالهم من مكاتبهم

Lebanon 24
09-12-2024 | 00:26
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