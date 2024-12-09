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أخبار عاجلة
رئيس الوزراء السوري لسكاي نيوز عربية: مستعد لتقديم المساعدة بشأن نقل كل الملفات
Lebanon 24
09-12-2024
|
00:26
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