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الحدث: إسرائيل قصفت خلال الليل العشرات من طائرات "ميغ ٢٩" التابعة للجيش السوري

Lebanon 24
09-12-2024 | 02:02
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