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تاس نقلا عن مسؤول في محافظة اللاذقية: المعارضة تسيطر بشكل كامل على محافظتي طرطوس واللاذقية

Lebanon 24
09-12-2024 | 02:36
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