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مصدر مطلع لـ"الشرق": حماس سلمت القاهرة قائمة أولية لأسرى إسرائيليين أحياء

Lebanon 24
09-12-2024 | 03:08
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