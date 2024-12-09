Advertisement

أخبار عاجلة

وسائل إعلام تركية: 4 قتلى في تحطم مروحية عسكرية أثناء رحلة تدريبية في جنوب غرب تركيا

Lebanon 24
09-12-2024 | 03:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تحطم مروحية عسكرية في جنوب غرب تركيا وأنباء عن قتلى (الحدث)
lebanon 24
09/12/2024 12:27:19 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: من بين القتلى الـ5 الحاخام آفي غولدبيرغ الذي خطب في الجنود قبل أن يدخل إلى معارك جنوب لبنان
lebanon 24
09/12/2024 12:27:19 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام اسرائيلية: سقوط 3 قتلى و3 إصابات خطيرة في صفوف الجيش الإسرائيلي خلال معركة في جنوب لبنان اليوم
lebanon 24
09/12/2024 12:27:19 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش يمنع نشر خبر مقتل 4 جنود خلال قيامهم بنشاط في جنوب لبنان
lebanon 24
09/12/2024 12:27:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:35 | 2024-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2024-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:46 | 2024-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:26 | 2024-12-09
05:25 | 2024-12-09
05:10 | 2024-12-09
05:05 | 2024-12-09
05:03 | 2024-12-09
04:53 | 2024-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24