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مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط: من الأفضل إطلاق سراح الرهائن في غزة قبل تنصيب ترامب

Lebanon 24
09-12-2024 | 04:07
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