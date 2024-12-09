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إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجنود الأربعة قتلوا في حادث عملياتي في لبنان أمس الأحد

Lebanon 24
09-12-2024 | 05:47
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