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الخارجية المصرية: استيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة مع سوريا يمثل احتلالا لأراض سورية

Lebanon 24
09-12-2024 | 07:09
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