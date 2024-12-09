Advertisement

أخبار عاجلة

مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان لسي بي إس: أي شيء في سوريا سيكون أفضل من النظام الوحشي الذي دمر شعبه طوال 50 عاماً

Lebanon 24
09-12-2024 | 07:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السفيرة الأميركية لمستشار الأمن القومي العراقي: ما يحدث في سوريا يهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم
lebanon 24
09/12/2024 17:52:34 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الأمن القومي الأميركي: بايدن وفريقه يتابعان الأحداث الاستثنائية في سوريا وعلى اتصال مع الشركاء الإقليميين
lebanon 24
09/12/2024 17:52:34 Lebanon 24 Lebanon 24
المندوب الأميركي في مجلس الأمن: النظام السوري سيحاسب على جرائمه ضد شعبه
lebanon 24
09/12/2024 17:52:34 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية: مستشار الأمن القومي الأميركي طلب من إسرائيل أن تعلن احترام وقف إطلاق النار مع لبنان
lebanon 24
09/12/2024 17:52:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:39 | 2024-12-09
10:36 | 2024-12-09
10:34 | 2024-12-09
10:31 | 2024-12-09
10:29 | 2024-12-09
10:27 | 2024-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24