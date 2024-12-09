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أخبار عاجلة
الناتو: روسيا وإيران تتشاركان مسؤولية جرائم الأسد في سوريا
Lebanon 24
09-12-2024
|
08:25
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