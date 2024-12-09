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وزارة النفط في الحكومة السورية السابقة: ندعو جميع العاملين للعودة إلى مواقع العمل والإنتاج

Lebanon 24
09-12-2024 | 09:14
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