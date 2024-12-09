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وزير الخارجية الإسرائيلي: لن يكون هناك وقف إطلاق نار في غزة دون صفقة تبادل ونحن نعمل لتحقيق ذلك وآمل أن ننجح

Lebanon 24
09-12-2024 | 09:42
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