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والا عن ضباط في قيادة المنطقة الشمالية: سيطرة الجيش الإسرائيلي على منطقة جبل الشيخ السورية تتيح إشرافا على محور دمشق- بيروت

Lebanon 24
09-12-2024 | 10:14
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