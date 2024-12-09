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الجميّل: رفاق في مواقع القيادة والميدان كان لهم الفضل لصمود الكتائب والمقاومة في كل المواجهات مع الجيش السوري على مدى سنوات

Lebanon 24
09-12-2024 | 11:17
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