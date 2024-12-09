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رويترز عن مصدر بالخارجية التركية: الوزير فيدان وغوتيريش بحثا الفترة الانتقالية في سوريا والمساعدات وإعادة البناء

Lebanon 24
09-12-2024 | 11:23
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