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الأزهر الشريف: على السوريين أن يحذروا من مخططات شديدة المكر لتقسيم بلادهم وإغراقهم في مستنقع الصراعات والحروب الأهلية

Lebanon 24
09-12-2024 | 11:25
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