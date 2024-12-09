Advertisement

أخبار عاجلة

وزير التراث الإسرائيلي للقناة 13: أنا على يقين أن عودة ترامب ستسمح لنا بإعادة الاستيطان اليهودي إلى غزة

Lebanon 24
09-12-2024 | 12:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
معاريف عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي: سنعرض على الرئيس ترامب خطة لتشجيع الهجرة والاستيطان في غزة
lebanon 24
10/12/2024 01:56:37 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن وزير التراث: إذا أردنا كسب الوقت حتى تولي ترامب منصبه فالاتفاق قد يكون صحيحا
lebanon 24
10/12/2024 01:56:37 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الثقافة الإسرائيلي ميكي زوهار قبيل جلسة المجلس الأمني الوزاري المصغر: عودة المختطفين هي المهمة الأساسية
lebanon 24
10/12/2024 01:56:37 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الطاقة الإسرائيلي: لن نسمح لحزب الله بالعودة إلى جنوب لبنان وتهديد سكان الشمال
lebanon 24
10/12/2024 01:56:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:25 | 2024-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:35 | 2024-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:11 | 2024-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:50 | 2024-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2024-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:37 | 2024-12-09
18:36 | 2024-12-09
18:34 | 2024-12-09
18:19 | 2024-12-09
18:18 | 2024-12-09
18:16 | 2024-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24